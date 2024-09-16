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Россиянам объяснили, как защититься от спам-звонков

IT-эксперт Силаев: от спам-звонков может защитить виртуальный помощник

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Depositphotos

Для защиты от спам-звонков необходимо установить специальное антиспам приложение и подключить виртуального помощника, считает завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. В беседе с RT он также призвал россиян быть осторожными в вопросах защиты персональных данных, предупредив, что в противном случае есть угроза попасть в базы мошенников.

У каждого оператора есть услуги по блокировке спам-звонков и сообщений, необходимо ими пользоваться, отметил эксперт.

«Это может быть «Антиспам», «Защитник» и другие функции. Уточните у своего оператора конкретные функции и активируйте их», — порекомендовал он.

Антиспам-приложения и виртуальные помощники также позволяют справиться с нежелательными звонками, есть функция полного запрета на звонки с незнакомых номеров.

Чтобы не стать потенциальной жертвой мошенника, нужно осторожно относиться к личным данным и их распространению, нельзя сообщать их по телефону или электронной почте. Аккаунты в соцсетях нужно хорошо защитить, лучше использовать двухфакторную аутентификацию. Приложения на смартфоны и другие устройства следует скачивать только с официальных ресурсов.

Также Силаев посоветовал не использовать общедоступный Wi-Fi при работе или каких-то важных операциях, особенно – не вводить пароли и другую конфиденциальную информацию.

Напомним, также эксперты предупреждают, что пересылать личные данные, копии документов и платежную информацию в популярных мессенджерах вроде WhatsApp и Telegram может быть опасным. При взломе аккаунтов в этих мессенджерах все сохраненные данные окажутся в распоряжении злоумышленников, которые смогут использовать их против жертвы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть личные данные при помощи «ускорителей» YouTube.

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