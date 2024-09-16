Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница пошла провожать подругу и была найдена в тяжелом состоянии

В Свердловской области пропавшую накануне девочку нашли в тяжелом состоянии

close
Haggardous50000/Shutterstock

В Свердловской области 12-летняя девочка отправилась провожать подругу и не вернулась домой. Об этом сообщает Е1.

По данным источника, ребенок провожал еще одну школьницу до остановки вечером, около восьми часов. После того, как стало известно об исчезновении, специалисты проверили всех знакомых. Для поисков привлекли кинологов. Известно, что до этого девочка не убегала из дома.

Спустя некоторое время девочку нашли в селе Мостовском, на поле. Предположительно, когда школьница возвращалась домой, на нее напали. Когда пострадавшую нашли, она находилась в тяжелом состоянии. На данный момент ей оказывают всю необходимую помощь.

«По предварительным данным, у нее травма головы. Соседи уверены, что на нее напали», – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, в Мостовском каких-либо подобных инцидентов в последнее время не происходило. Родители без опасений разрешают детям гулять по вечерам без сопровождения.

Ранее в Севастополе трехлетний мальчик потерялся в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами