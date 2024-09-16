Российская школьница пошла провожать подругу и была найдена в тяжелом состоянии

В Свердловской области 12-летняя девочка отправилась провожать подругу и не вернулась домой. Об этом сообщает Е1.

По данным источника, ребенок провожал еще одну школьницу до остановки вечером, около восьми часов. После того, как стало известно об исчезновении, специалисты проверили всех знакомых. Для поисков привлекли кинологов. Известно, что до этого девочка не убегала из дома.

Спустя некоторое время девочку нашли в селе Мостовском, на поле. Предположительно, когда школьница возвращалась домой, на нее напали. Когда пострадавшую нашли, она находилась в тяжелом состоянии. На данный момент ей оказывают всю необходимую помощь.

«По предварительным данным, у нее травма головы. Соседи уверены, что на нее напали», – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, в Мостовском каких-либо подобных инцидентов в последнее время не происходило. Родители без опасений разрешают детям гулять по вечерам без сопровождения.

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