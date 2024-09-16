Германские СМИ сообщают о взрыве в Кельне

Взрыв, предположительно, произошел в центре немецкого города Кельна. Об этом пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Журналисты рассказали, что звуки взрыва раздались на улице Хоэнцоллернринг. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые полностью перекрыли потенциально опасную территорию.

При этом местная полиция в своем аккаунте на платформе X опубликовала заявление, призвав граждан не приближаться к месту ЧП. Однако другие подробности о случившемся пока не уточняются.

15 сентября на макаронной фабрике в турецком городе Хендек произошел взрыв. После этого над предприятием начал подниматься густой дым.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Как сообщал телеканал NTV, в результате ЧП могли пострадать около 20 человек.

Спасатели эвакуировали работников завода на случай повторного взрыва или возникновения пожара. Тогда же опасная территория была оцеплена, и экспертные группы приступили к выяснению причин случившегося.

Ранее взрыв произошел на металлургическом заводе в Нижегородской области.