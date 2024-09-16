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Число пострадавших в челябинской школе при нападении подростка с молотком выросло

Baza: четыре человека пострадали от нападения школьника с молотком в Челябинске

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FotograFFF/Shutterstock

Минимум четверо человек пострадали во время нападения школьника с молотком на одноклассников и учителей в Челябинске. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, одна из пострадавших — 13-летняя девочка — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна ее ровесница находится в отделении нейрохирургии. Также травмы получил мальчик. Помимо детей, во время нападения пострадала одна из учительниц. Женщину доставили в областную больницу.

Инцидент произошел в коррекционной школе №68. По данным СМИ, ребенок пронес в класс молоток. В какой-то момент он побежал в сторону школьников и избил некоторых.

Правоохранители задержали 13-летнего школьника. Специалисты ведомства выясняют его мотивы. В одной из организаций рассказали kp.ru, что утром на вахте усилили меры безопасности, там при входе досматривают людей.

По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, ситуация находится на его контроле. Он добавил, что пострадавших несколько, ученик нападал и на детей, и на педагогов.

Ранее россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии.

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Нападение в школе Челябинска
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