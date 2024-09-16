Избранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

Глава села в Хабаровском крае Алексей Кысса умер спустя несколько дней после избрания на эту должность. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале.

«Пришла печальная новость – вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боровлев.

Он отметил, что Кысса был избран главой поселения Эльбан 8 сентября, но вступить в должность он так и не успел.

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Алексея Владимировича. Это тяжелая, невосполнимая утрата для всего Амурского района», — добавил глава района.

Причиной смерти называют инфаркт.

Амурская территориальная избирательная комиссия сообщала, что 44-летний Кысса победил самовыдвиженцем на выборах, набрав 890 голосов (33,1%). Выборы в Эльбане проведут заново. Их дата пока неизвестна.

10 сентября сообщалось о смерти главы поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загира Гасанова после победы на выборах.

Ранее подмосковный депутат сдал мандат спустя четыре дня после победы на выборах.