Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с мобильными тарифами

В России появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники пытаются убедить граждан перевести деньги: для этого они притворяются сотрудниками операторов связи и предлагают россиянам выгодные мобильные тарифы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Билайн».

В компании привели пример реализации такой схемы. Одному из клиентов оператора связи позвонили и предложили подключить тариф за половину стоимости, заверив, что он будет продлеваться автоматически каждые два месяца.

Общение перешло в мессенджер Telegram, где преступники убедили потерпевшего перевести деньги за тариф сразу за два месяца, чтобы «гарантировать подключение». В итоге в течение двух месяцев никакой тариф клиенту не подключили, а когда он написал в чат, чтобы узнать о ситуации, все сообщения в диалоге были удалены.

Чтобы не попасть в подобное положение, в «Билайне» советуют перепроверять информацию о тарифах на официальных сайтах операторов связи, а также не делиться с незнакомцами персональными данными и не переводить средства на подозрительные счета.

Вышеописанная схема — не единственная, используемая мошенниками. Так, по словам депутата Госдумы, члена парламентского комитета по информационной политике Антона Немкина, в последнее время преступники стали часто прибегать к использованию фальшивых QR-кодов для кражи денег и персональной информации.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко призвал российские власти к кардинальным мерам против мошенников.