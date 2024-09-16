В Приморье появятся атомные энергоблоки для устранения дефицита энергии

В Приморье в ближайшие пять лет построят два атомных энергоблока для решения проблемы дефицита электроэнергии, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, энергоблоки возведут в городе Фокине и Хасанском округе. Объекты уже находятся в стадии строительства.

Губернатор отметил, что на территории края ведется модернизация системы тепло-, водоснабжения и водоотведения. Например, в 2025 году начнется строительство двух станций водоподготовки в поселках Краснореченск и Рудная Пристань, рассказал Кожемяко.

До этого губернатор региона заявил, что Приморье в 2025 году появится климатическая лаборатория на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), предупреждающая о погодных явлениях с высокой точностью.

Губернатор отметил, что центр будет решать сложные вопросы прогнозирования, необходимо получать конкретный результат научных работ для дальнейшего применения в мероприятиях по укреплению климатической безопасности края.

Ранее на Дальнем Востоке собрались построить центр реабилитации для бойцов СВО.