Сильнейший с 1949 года тайфун ударил по Шанхаю

Тайфун «Бебинка» обрушился на побережье Восточного Китая, затронув район Шанхая и соседнюю провинцию Чжэцзян. Он принес с собой сильные ветры и проливные дожди, пишет ТАСС.

Это самый мощный тропический циклон, достигший мегаполиса с момента создания КНР в 1949 году.

По информации Центрального метеорологического управления Китая, когда тайфун подошел к берегу, скорость ветра в его центре составляла около 42 м/с. Первым местом, где стихия проявила свою силу, стал прибрежный район Пудун. Затем «Бебинка» продолжит движение вглубь страны, постепенно ослабляя свою мощь.

Вечером накануне оба аэропорта Шанхая — Пудун и Хунцяо — отменили все рейсы. Решение о возобновлении работы будет зависеть от изменения погодных условий. В городе также временно остановлено движение по всем скоростным автомагистралям и ограничено паромное сообщение с близлежащими островами. Жителям запрещено выходить на знаменитую набережную Вайтань, откуда открывается вид на небоскребы района Пудун.

Власти настоятельно рекомендуют жителям оставаться в безопасных укрытиях в понедельник. Улицы одного из самых многолюдных мегаполисов мира опустели, пишет пресса.

Приход тайфуна совпал с трехдневными выходными по случаю Праздника середины осени, поэтому многие заведения были закрыты независимо от погоды. Тем, кто планировал посетить местные парки аттракционов в праздничные дни, придется подождать окончания тайфуна.

Центральное метеорологическое управление страны объявило наивысший уровень опасности из-за тропического циклона. Власти Шанхая эвакуировали около 400 тысяч человек из потенциально опасных районов перед его приходом, а сотням судов было предписано укрыться в портах от непогоды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о мощном тайфуне «Шаньшань».