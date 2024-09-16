Пара из Таиланда случайно нашла жемчужину за 1,3 млн рублей

Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке готовили на ужин моллюсков и нашли в одной из них редкую жемчужину мело. Они могут продать драгоценность за 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщает The Thaiger.

Экспертиза показала, что паре попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

В публикации назвали этот случай «настоящим чудом». 29-летний Адисак Сидао — прораб, 27-летняя Савитри Сангджан — рядовая сотрудница компании. 500 тысяч бат для них — целое состояние, которое они не смогли бы заработать.

В августе в немецком муниципалитете Глоттерталь местный житель прокладывал трубопровод и нашел более полутора тысяч старинных монет. Выяснилось, что это средневековые монеты, отчеканенные еще в XIV веке, в те времена на них можно было купить стадо овец из 150 голов. Обнаруженный рабочим тайник стал одним из самых крупных средневековых кладов, найденных за последние несколько десятилетий в Германии.

Ранее в Германии нашли крупный серебряный клад XIV века.