Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пара из Таиланда случайно нашла жемчужину за 1,3 млн рублей

The Thaiger: в Таиланде супруги во время ужина нашли жемчужину за 1,3 млн рублей

close
CBS Philly/YouTube

Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке готовили на ужин моллюсков и нашли в одной из них редкую жемчужину мело. Они могут продать драгоценность за 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщает The Thaiger.

Экспертиза показала, что паре попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

В публикации назвали этот случай «настоящим чудом». 29-летний Адисак Сидао — прораб, 27-летняя Савитри Сангджан — рядовая сотрудница компании. 500 тысяч бат для них — целое состояние, которое они не смогли бы заработать.

В августе в немецком муниципалитете Глоттерталь местный житель прокладывал трубопровод и нашел более полутора тысяч старинных монет. Выяснилось, что это средневековые монеты, отчеканенные еще в XIV веке, в те времена на них можно было купить стадо овец из 150 голов. Обнаруженный рабочим тайник стал одним из самых крупных средневековых кладов, найденных за последние несколько десятилетий в Германии.

Ранее в Германии нашли крупный серебряный клад XIV века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами