Врачи оказали помощь журналисту Таратуте

Журналисту Михаилу Таратуте стало плохо поздним вечером, из-за чего пришлось вызывать медиков, сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, у журналиста упало давление и ему стало плохо. Родственники Таратуте вызвали ему скорую, добавил источник.

В публикации подчеркивается, что врачи смогли оказать всю необходимую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Михаил Таратута — советский и российский журналист, ведущий популярных программ «Америка с Михаилом Таратутой» и «Русские горки».

9 сентября сообщалось, что народному артисту России Борису Щербакову вызвали скорую в Москве.

Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской — у знаменитости схватило сердце. На данный момент решается вопрос о госпитализации.

В августе в Москве госпитализировали актера, куплетиста и звезду телепередачи «Кривое зеркало» Николая Бандурина.

Артист вызвал врачей. Они осмотрели Бандурина и диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После госпитализации врачи планируют провести ряд обследований актера.

Ранее звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко попал в больницу за два дня до концерта.