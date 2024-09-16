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Врачи оказали помощь журналисту Таратуте

«Известия»: журналисту Таратуте экстренно потребовалась помощь врачей

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Haggardous50000/Shutterstock

Журналисту Михаилу Таратуте стало плохо поздним вечером, из-за чего пришлось вызывать медиков, сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, у журналиста упало давление и ему стало плохо. Родственники Таратуте вызвали ему скорую, добавил источник.

В публикации подчеркивается, что врачи смогли оказать всю необходимую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Михаил Таратута — советский и российский журналист, ведущий популярных программ «Америка с Михаилом Таратутой» и «Русские горки».

9 сентября сообщалось, что народному артисту России Борису Щербакову вызвали скорую в Москве.

Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской — у знаменитости схватило сердце. На данный момент решается вопрос о госпитализации.

В августе в Москве госпитализировали актера, куплетиста и звезду телепередачи «Кривое зеркало» Николая Бандурина.

Артист вызвал врачей. Они осмотрели Бандурина и диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После госпитализации врачи планируют провести ряд обследований актера.

Ранее звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко попал в больницу за два дня до концерта.

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