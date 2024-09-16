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Израиль сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее

Израиль сбросил листовки на юге Ливана, призывая жителей покинуть местность

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dpa/Global Look Press

Израиль 15 сентября сбросил листовки над приграничной деревней Ливана, призывая жителей покинуть ее. Об этом пишет Arabnews.

Это был первый случай, когда израильтяне призвали жителей южного Ливана эвакуироваться, за 11 месяцев приграничного огня между «Хезболлой» и Израилем из-за войны в Газе, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

«Израильский враг сбросил листовки над Ваззани, призывая жителей этого района и его окрестностей эвакуироваться», — сообщило официальное Национальное информационное агентство, имея в виду южную приграничную деревню.

Мэр Ваззани Ахмед Аль-Мохаммед поделился с журналистами фотографией листовок, на которых была изображена карта региона с обозначенными зонами эвакуации, отмеченными красным цветом.

«Всем жителям и беженцам, проживающим в районе, «Хезболла» ведет огонь из вашего региона. Вы должны немедленно покинуть свои дома и отправиться на север региона Хиам до 04:00 вечера (13:00 по Гринвичу). Не возвращайтесь в этот район до окончания войны», — было написано в листовке на арабском языке.

«Любой, кто окажется в этом районе после этого времени, будет считаться террористом», — написали израильтяне.

Ваззани — сельскохозяйственный регион, где сирийцев часто нанимают для работы на земле.

Ранее в Ливане во время атаки Израиля пострадали несколько человек.

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