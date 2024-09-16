Россиян предупредили, как могут обмануть при покупке керамической плитки

Укладка плитки — настоящее искусство. Впрочем, как и покупка, где вас могут поджидать подводные камни и уловки продавцов. Как привезти домой именно те отделочные материалы, которые вы хотели, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если вы заказали партию плитки, убедитесь, что на всех упаковках одни и те же маркировки. На коробке производитель обычно пишет все характеристики товара, вплоть до оттенка. Обилием непонятных покупателям букв и цифр пользуются продавцы, чтобы подсунуть остатки какой-нибудь партии, которая залежалась на складе и плохо продается. Человек покупает большую партию, бегло осматривает несколько упаковок на выбор, подписывает бумаги, и только во время укладки выясняет, что купил плитку разных оттенков», — объяснил он.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом далеко не всегда виноват продавец.

«Некоторые производители маркируют свою плитку особым обозначением в виде квадрата, поделенного на ячейки разных тонов. Это означает, что плитки могут отличаться друг от друга оттенком уже с завода. Вот еще несколько важных обозначений, которые необходимо знать. Например, буква «Е» обозначает коэффициент водонепроницаемости плитки, измеряемый в процентах», — сказал Васильев.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется брать плитку с показателем не больше 10%. Обозначение «PEI» — это коэффициент износостойкости. Плитка с коэффициентом PEI 0 хрупкая и подходит только для укладки на стены, с коэффициентом PEI 5 выдерживает огромные нагрузки и применяется на вокзалах и аэропортах. Для дома оптимально подойдет плитка PEI 2 или 3.

«Далеко не вся плитка доезжает до объекта целой. По вине грузчиков и доставщиков целые упаковки могут приехать с отломленными краями, и вы об этом так и не узнаете, если не осмотрите всю купленную партию. Чтобы избежать возможных претензий, водители любят торопить покупателя с проверкой. Не поддавайтесь на эту провокацию и въедливо проверяйте каждую пачку, если хотите себе красивые стены в ванной. В случае обнаружения дефектов или несоответствий надо требовать с поставщика компенсацию, а если в ответ звучит отказ, отправлять партию назад. Надежнее всего вывозить плитку на личном авто, так вы будете лично контролировать процесс и сможете отвечать за аккуратность транспортировки», — рекомендовал эксперт.

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