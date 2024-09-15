Пожар на складе в Ростовской области потушили спустя девять часов

Пожар в городе Аксай Ростовской области, с которым боролись около девяти часов, полностью потушен. Об этом написало МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, с огнем справились на площади в 1,5 тыс. кв. м.

О возгорании на складе со стройматериалами в Аксае на 1,1 тыс. кв. м МЧС сообщило в 15:03. Из-за сильного ветра огонь распространился на частные домовладения. Ведомство привлекло к тушению около 100 специалистов и 38 единиц техники. Через два часа пожар удалось локализовать на 1,5 тыс. кв. м. Огонь повредил шесть жилых строений. С открытым горением пожарные справились еще через 2,5 часа. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщил, что для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.

По последним данным МЧС, в регионе тушат 60 ландшафтных пожаров (когда горение стихийно возникает и распространяется в природе) . В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь, что осложняет тушение.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.