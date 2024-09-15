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В ЛНР направили сводный отряд пожарных и спасателей

Глава МЧС России Куренков направил в ЛНР сводный отряд пожарных и спасателей

Глава МЧС России Александр Куренков направил в Луганскую народную республику (ЛНР) сводный отряд пожарных и спасателей ведомства для усиления группировки при тушении пожаров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации подчеркивается, что спасатели МЧС из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия окажут помощь в тушении пожаров.

В ЛНР направили 144 специалиста и 28 единиц техники, добавили в ведомстве.

Днем 15 сентября в МЧС по ЛНР сообщили, что в результате крупного ландшафтного (природный) пожара в Антрацитовском районе огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода.

В ночь на 15 сентября сообщалось о масштабном пожаре в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа ЛНР. В региональном управлении МЧС также объявляли о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца суток 15 сентября и в течение суток 16 сентября.

В начале месяца в ЛНР пожар на площади 300 гектар произошел у поселка городского типа Боково-Платово в результате возгорания сухой травы.

Ранее жителей поселка в ЛНР начали готовить к эвакуации из-за пожара.

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