Пожар под Ростовом повредил 15 строений

В Ростовской области удалось остановить распространение огня в садовом товариществе «Задонье», где была наиболее сложная пожарная обстановка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в результате возгорания в «Задонье» Аксайского района области были повреждены 15 строений, среди которых четыре жилых дома. Огонь распространился на 6 тыс. кв. м. Сейчас тушение пожара продолжается, в нем участвуют более 50 специалистов и 16 единиц техники.

По последним данным МЧС, в регионе тушат 60 ландшафтных пожаров (когда горение стихийно возникает и распространяется в природе). В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь. Глава местной администрации Константин Доморовский сообщил, что для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.