Пожарные с помощью вертолета остановили огонь у трех населенных пунктов Крыма

При тушении пожара в Симферопольском районе Крыма спасатели не позволили огню добраться до трех населенных пунктов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, для этого к борьбе с огнем привлекли свыше 200 пожарных и 50 единиц техники, а вертолет Ми-8 сбросил 100 т воды. Забор воды осуществлялся из реки Западный Булганак.

Днем в селе Кольчугино на полуострове загорелась сухая растительность на 15 га. Около 18:30 стало известно о том, что площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 га. Из-за труднопроходимой местности к тушению привлекли гусеничную пожарную машину.

Крым — не единственный регион страны, столкнувшийся с большим количеством пожаров. В Воронежской области с 12 сентября в действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Только за вчерашний день пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых «более 50» были на ландшафтные пожары. Губернатор сообщил, что в области было одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.