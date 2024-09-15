Пожар в Ростовской области перекинулся на частные дома

Пожар в Аксайском районе Ростовской области перекинулся на частные дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Отмечается, что трава горит на площади шесть тысяч квадратных метров, огонь перекинулся на 15 частных домов.

Незадолго до этого сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области пожарные локализовали возгорание на складе на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, огнем были повреждены шесть жилых строений. К борьбе с возгоранием привлекли около 100 специалистов и 38 единиц техники.

В МЧС также отмечали, что тушение пожара осложнялось сильным ветром: из-за него огонь распространился на частные домовладения.

Как сообщил начальник управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, за сутки в регионе зарегистрировано 60 пожаров.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.