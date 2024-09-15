Пожарные локализовали возгорание на складе стройматериалов в Аксае

В городе Аксай Ростовской области пожарные локализовали возгорание на складе на площади в 1,5 тыс. кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, огнем были повреждены шесть жилых строений. К борьбе с возгоранием привлекли около 100 специалистов и 38 единиц техники.

В МЧС отмечали, что тушение осложнялось сильным ветром: из-за него огонь распространился на частные домовладения.

Бороться с огнем пожарным пришлось не только на складе в городе, но и в Аксайском районе. Там загорелись трава и камыш на 1 тыс. кв.м.

Как рассказал начальник управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, за сутки в регионе зарегистрировано 60 пожаров. В настоящее время пожарные тушат возгорания в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.