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Очевидцы сообщили, что из-за пожара под Воронежем пришлось остановить поезд

ЮВЖД: в Воронежской области из-за пожара задержали несколько поездов

В Воронежской области пришлось остановить поезд в микрорайоне Отрожка из-за сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

На кадрах с места происшествия можно увидеть окутанный дымом состав на ж/д путях, на заднем фоне поднимаются столбы пламени. По данным канала «Большой воронежский», тушение огня продолжается, на месте работают пожарные поезда.

«Несколько пригородных составов пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», — заявили в «Юго-Восточной железной дороге» (ЮВЖД).

С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой». Только за вчерашний день пожарная охрана отреагировала на 85 вызовов, из которых «более 50» были на ландшафтные пожары. Губернатор сообщил, что в области было одновременно зарегистрировано несколько десятков пожаров.

По данным МЧС, с начала месяца на территории региона произошло более 250 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила порядка 250 га.

Ранее в Башкирии на ходу загорелась электричка.

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