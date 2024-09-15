«Город в панике»: жители рассказали о пожарах у Ростова-на-Дону

Небо над Ростовом-на-Дону заволокло дымом, чувствуется сильный запах гари — вокруг города началось сразу несколько пожаров. Об этом «Газете.Ru» сообщили местные жители. По словам ростовчанки Анастасии, задымление началось около полудня и спустя несколько часов ситуация не улучшается.

«Я живу в центре Ростова-на-Дону, Театральная площадь. С 12 часов дня со всех сторон город стало заволакивать дымом. Из нашего дома было видно несколько очагов: в стороне Аксая, в стороне Зеленого острова и Ворошиловского моста. К 16:00 ситуация не улучшается, а только ухудшается. Со всех сторон дым, сильный запах гари, везде летит пепел. Горит камыш. За лето трава и камыш высыхают, при этом никто это не косит. Вокруг города много деревень, окруженных полями из сухой травы и камыша ростом с человека. Осложняется все сильным ветром. И огонь перекидывается очень быстро», — рассказала она.

По словам Анастасии, местные власти до сих пор не комментировали происходящее. Другая жительница города Оксана сообщила, что из-за дыма в городе стало тяжело дышать.

«Сильно пахнет гарью, дышать тяжело. В квартире все закрыто, тоже дышать нечем. Сильный ураганный ветер в нашу сторону. Пишут, что горят три СНТ на Левом берегу и дома в Батайске. Никто ничего не говорит [о причинах возгораний], жаркая погода и ураганный ветер», — отметила женщина.

Ростовчанка Зоя рассказала «Газете.Ru», что находится в 12 километрах от очагов возгораний, но все равно видит клубы дыма. По ее словам, город «в панике».

«Город горит с двух сторон — левый берег и Морской Чулек. Город в панике, пожарных машин не хватает. Весь дым идет в город», — сказала она.

До этого в МЧС России сообщили, что рядом с городом Аксай в Ростовской области загорелся склад со стройматериалами, огонь распространился на площади более 1000 квадратных метров. В регионе произошло несколько возгораний. В сети сообщают о пожарах в нескольких СНТ, поселке Ясная Поляна и городе Батайске. Всего, по данным СМИ, в области больше 50 очагов возгораний.

Ранее в Екатеринбурге загорелась птицефабрика.