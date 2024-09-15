Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге загорелась птицефабрика

E1: в Екатеринбурге на улице Чистой загорелась птицефабрика

В Екатеринбурге начался пожар на птицефабрике, расположенной на улице Чистая. Об этом сообщил местный новостной портал E1 и опубликовал видео с места инцидента.

В МЧС рассказали, что пожар начался в пристройке к ангару. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Угрозы распространения огня нет, отметили в ведомстве. Таким образом, в инциденте никто не пострадал, добавили в МЧС.

Накануне в Волгограде сотрудники МЧС России спасли 14 человек на пожаре. Во время пожара пострадали мужчина, женщина и двухлетний мальчик. Всех доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Возгорание тушили 63 специалиста, задействовав 25 единиц техники.

12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов. Предприятие входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» и производит в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Ранее из больницы Петербурга эвакуировали десятки человек из-за загоревшегося томографа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами