В Екатеринбурге загорелась птицефабрика

В Екатеринбурге начался пожар на птицефабрике, расположенной на улице Чистая. Об этом сообщил местный новостной портал E1 и опубликовал видео с места инцидента.

В МЧС рассказали, что пожар начался в пристройке к ангару. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Угрозы распространения огня нет, отметили в ведомстве. Таким образом, в инциденте никто не пострадал, добавили в МЧС.

Накануне в Волгограде сотрудники МЧС России спасли 14 человек на пожаре. Во время пожара пострадали мужчина, женщина и двухлетний мальчик. Всех доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Общая площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Возгорание тушили 63 специалиста, задействовав 25 единиц техники.

12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов. Предприятие входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» и производит в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Ранее из больницы Петербурга эвакуировали десятки человек из-за загоревшегося томографа.