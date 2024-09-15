Владельца магазина, на образце заявления которого написали «Замир Закиев», вызвали в ФСБ

Продавец магазина автозапчастей на Камчатке написал на образце заявления на возврат «Закиев Замир Рустамович», из-за чего Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, такое заявление лежало на прилавке магазина «Автомир». Одна из посетительниц обратила на надпись внимание, сняла видео с бумагой и выложила его в интернет.

На следующий день владельца магазина вызвали в управление ФСБ, а на саму точку пришли сотрудники полиции. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что такой пример имени на образце заявления написал продавец магазина Леонид Ю. По словам мужчины, он просто пошутил, а саму бумагу уже уничтожил.

По данным Baza, ФСБ начала проверку в отношении мужчины по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании украинских войск.

В августе в Железногорске Красноярского края был задержан местный житель по подозрению в уничтожении агитационных плакатов, которые призывали пойти на военную службу. По данным Следственного комитета, в июне 2024 года мужчина уничтожил в общественных местах города 13 плакатов. При этом на них была символика Вооруженных сил РФ, государственный флаг России и георгиевская лента.

Ранее военкор Сладков заявил о возбуждении против него дела за дискредитацию армии.