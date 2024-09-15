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В Никольском соборе Красногорска пройдет панихида после теракта в «Крокусе»

Священник Лосев: 22 сентября пройдет панихида после теракта в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

В Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске пройдет панихида спустя полгода после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев.

По его словам, панихида пройдет 22 сентября. Он пояснил, что в церковной традиции полугодие не является особо выделяемой датой поминовения усопших и больше заметно в светской памятной практике.

В целом иерей отметил, что первый год после потери близких — это время, когда люди еще переживают трагедию и свыкаются с утратой. Поэтому важно любое время, когда людям нужно молиться, заключил он.

В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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