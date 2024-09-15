Туристка сорвалась с обрыва в водопад с высоты 45 метров и выжила

В штате Вашингтон туристка выжила, упав в водопад с высоты 45 метров. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на водопаде Рейсхорс в Вашингтоне, 25-летняя туристка оступилась и сначала упала на камни с высоты около 15 метров, а затем пролетела еще почти 30 метров и оказалась на дне ущелья.

Очевидцы вызвали экстренные службы, спасатели погрузили пострадавшую на носилки и смогли поднять ее на поверхность. Путешественницу доставили в медицинское учреждение, подробности о ее состоянии неизвестны. Как отметили местные власти, это пятый случай травмирования туриста на водопадах за год.

До этого сообщалось, что на озере Байкал сотрудники МЧС оказали помощь путешественнику из Китая, который повис на крутом склоне скалы. На помощь ему пришли спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда. С помощью альпинистского снаряжения туриста сняли со склона и по безопасному маршруту вывели пострадавшего к катеру МЧС, после чего доставили в поселке Листвянка.

Ранее в Крыму мужчина сорвался со стометрового обрыва.