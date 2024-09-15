У обманутых мошенниками россиян появилась возможность избавиться от долгов

Граждане РФ, которых обманули мошенники, могут избавиться от долгов через процедуру внесудебного банкротства. Об этом пишет «Российская газета» (RG.ru).

По данным издания, ежегодно киберпреступники похищают у жителей страны около 15–16 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом ряда крупных городов, подчеркивается в материале.

Однако нередко попавшиеся на уловки люди не только лишаются своих сбережений, но и становятся должниками. Это происходит, так как злоумышленники берут кредиты на их имя.

«Выходом из замкнутого круга проблем может стать бесплатная процедура внесудебного банкротства», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что соответствующий механизм существует уже четыре года. За это время было инициировано свыше 63 тыс. процедур внесудебного банкротства, из которых более 50% уже завершены. Как выяснили журналисты, к текущему моменту власти списали у обманутых граждан долги на общую сумму 14,7 млрд рублей.

Тем не менее воспользоваться упомянутой процедурой могут не все. Помощь предоставляется только людям, задолженность которых составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей.

«Обязательно, чтобы хотя бы один из кредиторов должника уже обратился в суд, получил исполнительный документ и передал его судебным приставам, банку, в котором открыты счета должника, его работодателю или в Социальный фонд РФ», — добавил неназванный представитель министерства экономического развития.

Из материала следует, что процедура внесудебного банкротства позволяет людям избавиться от долгов и начать экономическую жизнь «с чистого листа». В то же время она накладывает на них определенные ограничения, включая невозможность оформить новый кредит в течение пяти лет.

При этом граждане, чьи долги превышают 1 млн рублей, имеют возможность добиться признания их банкротами через суд. Отличие этого механизма от внесудебного процесса заключается в том, что решение выносится дольше и от заявителя могут потребоваться дополнительные траты.

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