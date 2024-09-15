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У обманутых мошенниками россиян появилась возможность избавиться от долгов

RG.ru: обманутые мошенниками россияне могут списать долги через банкротство

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Depositphotos

Граждане РФ, которых обманули мошенники, могут избавиться от долгов через процедуру внесудебного банкротства. Об этом пишет «Российская газета» (RG.ru).

По данным издания, ежегодно киберпреступники похищают у жителей страны около 15–16 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом ряда крупных городов, подчеркивается в материале.

Однако нередко попавшиеся на уловки люди не только лишаются своих сбережений, но и становятся должниками. Это происходит, так как злоумышленники берут кредиты на их имя.

«Выходом из замкнутого круга проблем может стать бесплатная процедура внесудебного банкротства», — говорится в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что соответствующий механизм существует уже четыре года. За это время было инициировано свыше 63 тыс. процедур внесудебного банкротства, из которых более 50% уже завершены. Как выяснили журналисты, к текущему моменту власти списали у обманутых граждан долги на общую сумму 14,7 млрд рублей.

Тем не менее воспользоваться упомянутой процедурой могут не все. Помощь предоставляется только людям, задолженность которых составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей.

«Обязательно, чтобы хотя бы один из кредиторов должника уже обратился в суд, получил исполнительный документ и передал его судебным приставам, банку, в котором открыты счета должника, его работодателю или в Социальный фонд РФ», — добавил неназванный представитель министерства экономического развития.

Из материала следует, что процедура внесудебного банкротства позволяет людям избавиться от долгов и начать экономическую жизнь «с чистого листа». В то же время она накладывает на них определенные ограничения, включая невозможность оформить новый кредит в течение пяти лет.

При этом граждане, чьи долги превышают 1 млн рублей, имеют возможность добиться признания их банкротами через суд. Отличие этого механизма от внесудебного процесса заключается в том, что решение выносится дольше и от заявителя могут потребоваться дополнительные траты.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью ИИ.

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