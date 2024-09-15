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В Якутии младенец проглотил батарейку и попал в больницу с ожогом

Минздрав Якутии: годовалый ребенок почти неделю ходил с батарейкой в пищеводе

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Shutterstock

Годовалый ребенок в Якутии попал в реанимацию после того, как почти неделю прожил с литиевой батарейкой в пищеводе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.

«Годовалый малыш в Мегино-Кангаласском районе проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, семья обратилась ко врачу после того, как малыш начал отказываться от еды. Медик выяснил, что батарейка застряла в начальном отделе пищевода и ребенок получил тяжелый ожог органа.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время инородное тело было извлечено, пациент находится в реанимации. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

До этого хирурги Ростовской областной детской клинической больницы спасли ребенка, который проглотил 50 магнитных шариков. Магнитные шарики ребенку купили родители, чтобы сын мог развивать мелкую моторику. В результате малыш проглотил эти шарики и его родители обратилась за экстренной медицинской помощью.

Ранее в Подмосковье врачи спасли двухлетнюю девочку с пятью бусинами в носу.

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