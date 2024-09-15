В Египте перевернулся автобус с туристами из России

21 турист из России пострадал во время дорожно-транспортного происшествия с автобусом на трассе Суэц—Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

«Следственные органы Суэцкой провинции приняли решение провести задержание водителя туристического автобуса, который перевернулся на дороге Суэц—Каир, в результате чего пострадали 43 туриста разных национальностей и четыре египтянина, включая водителя», — говорится в публикации.

По данным издания, пострадали 11 граждан Турции, двое подданных Великобритании, а также 21 россиянин и девять граждан Италии. По данным источника издания, группа местных следственных органов проводит изучение происшествия и причин, чтобы принять необходимые меры.

В посольстве России в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений по поводу случившегося. Летальных исходов в результате ДТП также не было.

Ранее в автобус с пассажирами в Пермском крае врезался грузовик.