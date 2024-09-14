Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после отравления десятков человек в социальном центре

В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра

close
Depositphotos

Столичное управление СК возбудило уголовное дело после массового отравления людей в социальном центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной информации, 14 сентября около 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. До этого они поели в столовой одного из социальных центров столицы.

Telegram-канал Baza писал, что речь идет о Социально-реабилитационном центре им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте, где работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных. Согласно его данным, около 5:30 у постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. У всех выявили пищевую токсикоинфекцию (острое кишечное заболевание, вызванное употреблением продуктов, инфицированных микроорганизмами и их токсинами). Как уточняется, пострадавшие могли отравиться съеденной накануне рыбой.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами