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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие», — обратился губернатор к местным жителям.

Он отметил, что силы ПВО наготове. Гусев призвал воронежцев следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

7 сентября в Воронежской области эвакуировали село после атаки дрона. В Острогожском районе произошел пожар из-за обломков украинского беспилотника.

Также Гусев объявлял об опасности атаки дронов в области 3 и 6 сентября. В первый раз угроза сохранялась на протяжении десяти минут, а во второй раз продолжалась почти полтора часа. Кроме того, в ночь на 1 сентября в регионе было уничтожено более 10 дронов, пострадавших и разрушений не было, из-за падения обломков в одном и районов загорелась сухая трава.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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