Число китайцев, отравившихся в китайском ресторане в Москве, увеличилось

Количество туристов, отравившихся в китайском ресторане «ВанДи», возросло до девяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние группы китайских туристов ухудшилось после приема блюда из карпа с рисом на пару. У них поднялась температура, а также начались понос и рвота.

Четырех отравившихся госпитализировали. В настоящее время следственные органы продолжают выяснять причины инцидента. Виновные лица могут быть осуждены за предоставление опасных услуг, максимальное наказание по ней составляет шесть лет колонии.

На данный момент ресторан закрыт.

Сегодня стало известно, что после инцидента директора ресторана «ВанДи» Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест на один месяц и 30 суток.

До этого Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления 24 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) среди полицейских и сотрудников избирательных комиссий Санкт-Петербурга.

Ранее в Подмосковье после массового отравления на шведском столе возбудили уголовное дело.