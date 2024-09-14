«Отстал от событий»: в фан-клубе Гарри Поттера ответили сравнившему их с фриками депутату Милонову

Времена «безумного фанатизма» по саге о Гарри Поттере давно прошли, никто не ходит по улицам в мантии и с волшебной палочкой наперевес. Так глава российского фан-клуба Гарри Поттера Федор Байбаков в беседе с «Газетой.Ru» ответил на слова депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что все взрослые поклонники Поттерианы являются «фриками».

«Мне кажется, уважаемый депутат несколько отстал от событий и преувеличивает степень увлечения Поттерианой среди взрослых фанатов. Это из разряда «слышу звон, но не знаю, где он». О каких фриках, «живущих во вселенной Гарри Поттера», он говорит? Например, среди моего окружения, а это люди в возрасте за 25-30, немало тех, кого можно назвать фанатами саги о Гарри Поттере. И среди них нет ни одного, кто фанател бы настолько, что все свое время посвящал своему увлечению. Кого можно было бы назвать не фанатом, но фанатиком. Вот не встречал ни разу, а я знаю сотни людей в фандоме. Те времена «безумного фанатизма» давно прошли. Их пик был в 2010-2011 годах, когда выходили последние фильмы. Да и основной костяк фанатской базы — это как раз тогдашние дети и подростки. С тех пор мы выросли, у многих уже семьи, дети. И родители передают свою любовь к Гарри Поттеру своим детям. И эти дети становятся новыми фанатами», — сказал Байбаков.

По его словам, увлеченные вселенной «Гарри Поттера» иногда собираются на квизы, фанатские сходки, вечеринки, чтобы поностальгировать. Проводятся такие мероприятия очень редко.

«А так, чтобы кто-то на полном серьезе считал себя волшебником и ходил по улицам в мантии и с волшебной палочкой наперевес — таких людей я не знаю. Некоторые сделали хобби частью своей жизни. Это те, кто профессионально занимается косплеем, кто мастерит поделки и хендмейд по вселенной Поттерианы, и неплохо, надо сказать, на этом зарабатывает. Есть те, кто ведет свои фанатские сообщества, пишет фанфики, рисует фан-арт. Но я не могу назвать этих людей фриками. Это просто хобби. В нем нет ничего плохого», — констатировал Байбаков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с агентством «Москва» заявил, что увлечение вселенной Гарри Поттера среди людей старшего возраста вызывает больше вопросов, чем квадробинг среди детей.

«Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам», — заявил Милонов.

Ранее Милонов призвал лишить магов и экстрасенсов всех доходов.