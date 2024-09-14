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ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков в РФ

ЦИК Молдавии более чем втрое сократил число избирательных участков в РФ

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РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Молдавии уменьшила количество участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое — с 17 до 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦИК.

По заявлению дипмиссии в Москве, в 2024 году ситуация с безопасностью в России значительно ухудшилась. В свете существующих рисков организация выборов в России должна проводиться с повышенной осторожностью, а также с учетом уровня безопасности в отношении противовоздушной обороны и общественного порядка.

Отмечается, что на президентских выборах 2020 года и парламентских выборах 2021 года было открыто 17 избирательных участков в России.

Согласно опубликованному списку ЦИК, на предстоящих президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, запланированных на 20 октября, будут работать пять участков: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.

Комиссия также сообщает, что 1996 граждан Молдавии, проживающих за пределами страны, выразили желание участвовать в выборах президента и референдуме по почте. Наибольшее количество заявок поступило из США — 1087, из Канады — 584, из Норвегии — 134, из Швеции — 93, из Финляндии — 72 и из Исландии — 26.

На прошлой неделе Центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду.

Ранее ЦИК Молдавии не разрешил оппозиционной партии «Шанс» участвовать в выборах.

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