После парламентских выборов, назначенных на 26 октября, власти Грузии найдут в себе смелость, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую инициировали экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» по указанию внешних сил. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в Гори, пишет ТАСС.

«Как только завершатся выборы 26 октября и ответственные за конфликт получат заслуженное осуждение, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы принести извинения за то, что в 2008 году предательское «Национальное движение», действуя по чьему-то заданию, опалило огнем жизнь наших осетинских братьев и сестер», — отметил Иванишвили.

В начале сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что после парламентских выборов оппозиция попытается устроить массовые беспорядки в стране. Признаками этого он назвал регулярные обвинения в адрес «Грузинской мечты», что она якобы планирует сфальсифицировать результаты голосования.

Ранее в Грузии предрекли войну в случае прихода оппозиции к власти.