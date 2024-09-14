Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Зимбабве уничтожат сотни слонов

The Guardian: Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за угрозы голода

close
Shutterstock

Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за нехватки продовольствия и угрозы голода в стране вследствие продолжительной засухи. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони, слова которого передает британское издание The Guardian.

«Мы обсуждаем с ZimParks и некоторыми общинами возможность сделать то же, что сделала Намибия, чтобы мы могли забить слонов и мобилизовать женщин, чтобы они, возможно, высушили мясо, упаковали его и гарантировали, что оно попадет в те общины, которым нужен белок», — заявил он.

27 июля руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков заявил, что сейчас риски глобального голода отсутствуют, несмотря на стремительный рост населения Земли.

В июне Международный союз охраны природы (МСОП) включил борнейских слонов в Красный список, куда вносят находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Ранее ученые выяснили, что слоны зовут друг друга по именам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами