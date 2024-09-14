В Шатуре потушили пожар в цехе по производству мебели

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, который начался в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Информация о пострадавших в результате инцидента не уточняется.

Возгорание в цехе случилось накануне. По данным МЧС, площадь огня составила 3,6 тыс. квадратных метров. На месте работали порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.

12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов. Предприятие входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» и производит в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». По предварительным данным, площадь огня составила 50 квадратных метров.

Позже губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил, что пожар разгорелся на «Омсктрансмаше». На место происшествия направили сотрудников пожарной охраны.

Ранее в Ставропольском крае загорелся склад с пиломатериалами.