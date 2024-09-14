Крупнейшая энергокомпания Вены откажется от газа из РФ

Ведущая энергетическая компания Вены Wien Energie нацелена на полное прекращение использования российского природного газа к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

«В условиях агрессивного конфликта, развязанного Россией, автономия от российского газа становится критически важной для обеспечения стабильности поставок. Все домохозяйства, коммерческие пользователи и электростанции в Вене перейдут на нероссийский газ к 2025 году», — сообщил руководитель финансового управления компании Петер Ханке.

Как отмечает агентство, Wien Energie обеспечивает энергией около 2 миллионов жителей австрийской столицы и ее окрестностей. В своем заявлении компания также отметила, что уже получила 10 ТВтч энергии из альтернативных источников, преимущественно из Северной Африки, Северного моря (где находятся месторождения Британии, Норвегии и Нидерландов) и других поставщиков сжиженного природного газа.

При этом, как отмечает Bloomberg, компания продолжит закупку газа через Центральноевропейский газовый хаб, но с новым требованием: трейдеры должны подтвердить, что поставляемое топливо не является российским.

До этого сообщалось, что цены на СПГ в Европе за лето взлетели на 16%, до $449 за 1 тыс. кубометров. Среди основных причин подорожания топлива — жаркая погода в регионе, перенаправка поставок в Азию и атака ВСУ на Курскую область.

Ранее в Минэнерго рассказали о влиянии санкций на развитие СПГ-отрасли.