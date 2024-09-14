Иран вывел на орбиту исследовательский спутник

Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывели на орбиту исследовательский спутник под названием Chamran-1. Запуск осуществила ракета-носитель Qaem-100, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Спутник был разработан несколькими иранскими компаниями и имеет массу около 60 кг. Он был поднят на высоту 550 км над Землей и через несколько часов начал передавать первые сигналы. Основной задачей Chamran-1 является «тестирование аппаратного и программного обеспечения для проверки технологий орбитального маневрирования». Спутник также должен оценить работу подсистемы движения на холодном газе, а также проанализировать функциональность навигационных и управляющих систем.

В январе аэрокосмические силы КСИР уже проводили запуск иранского спутника «Сорайя», который также был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Qaem-100, обладающей грузоподъемностью до 100 кг. «Сорайа» достиг высоты 750 км. Западные СМИ высказывали опасения, что Иран может использовать свою космическую программу для проверки технологий, связанных с баллистическими ракетами.

Ранее Казахстан и Узбекистан договорились совместно запускать космические спутники.