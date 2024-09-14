В Польше началась антиправительственная акция

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что протестующие недовольны действиями правящей коалиции во главе с премьером страны Дональдом Туском, в частности уголовным преследованием ряда бывших чиновников и редакционной политикой государственных СМИ.

7 августа сообщалось, что в Нигерии в штате Кано были задержаны шестеро польских студентов, которые несли флаги России во время антиправительственных протестов. Местные правоохранители утверждают, что польские граждане принимали участие «в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами». Студенты учатся в Варшавском университете, изучают африканистику и приехали в Нигерию с научными целями. Они были заключены под стражу.

Заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский заявил, что власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами.

Ранее на Украине правоохранительница помогала мужчинам бежать в Польшу.