В Wildberries заверили, что исправили причину ошибочной отмены заказа

Российский маркетплейс Wildberries исправил причину ошибочной отмены заказа у некоторых пользователей интернет-магазина. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, передает РИА Новости.

Статусы заказов уже меняются на корректные, покупатели получат уведомления о возможности забрать товары.

«Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены», — заверили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что пользователи интернет-магазина столкнулись с отменой заказов раньше срока.

29 августа пользователи Wildberries жаловались на масштабный сбой в работе маркетплейса.

Последнее время Wildberries переживает сложный период. Недавно начался бракоразводный процесс между владелицей маркетплейса Татьяной Бакальчук и его сооснователем Владиславом Бакальчук. Супруги не пришли на судебное заседание.

Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем в июле. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ.

Ранее Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes 20 богатейших женщин России за 2024 год.