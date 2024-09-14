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В Африке казнят трех американцев за попытку госпереворота

Трех граждан США приговорили к смертной казни за попытку переворота в ДР Конго

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Justin Makangara/Reuters

В Демократической республике Конго (ДРК) суд приговорил трех граждан США к смертной казни за участие в попытке госпереворота в стране в мае этого года, передает Reuters.

Согласно материалу, американцы вошли в число 37 обвиняемых, в отношении которых суд 13 сентября вынес подобный приговор.

19 мая вооруженные люди ненадолго заняли офис президента в столице страны Киншасе, после чего их лидер, проживающий в США конголезский политик Кристиан Маланга был убит силами безопасности. Его сын Марсель вошел в число приговоренных к смерти американцев, как и его друг Тайлер Томсон. Обоим молодым людям около 20 лет. Третий гражданин США Бенджамин Залман-Полун был бизнес-партнером Маланги.

Отмечается, что все трое были признаны виновными в преступном сговоре, терроризме и других преступлениях. Приговор был зачитан в прямом эфире по телевидению. Марсель Маланга ранее утверждал, что его отец угрожал убить его, если он не примет участия в попытке госпереворота. Он также сообщил суду, что это его первый визит в страну по приглашению отца, которого он не видел много лет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Всего перед судом после провалившегося госпереворота предстали около 50 человек, среди них есть и граждане Великобритании, Канады, Бельгии и Конго. В Госдепе заявили, что внимательно следят за процессом, а также обратили внимание на то, что у приговоренных есть возможность обжаловать приговор.

19 мая 2024 года мятежники ворвались во Дворец нации и устроили стрельбу возле резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. Они несли флаги Республики Заир, как раньше (с 1971 по 1997) называлась ДРК, говорили на английском и французском языках и местном языке лингала и называли себя представителями диаспоры. Сторонники мятежа выступали за свержение действующего президента Конго Феликса Чисекеди. В связи с попыткой переворота в ВС ДРК заявили об иностранном влиянии.

Ранее Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов.

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