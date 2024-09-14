Профиль Сталина вернули на фасад университета Волгограда спустя десятилетия

В центре Волгограда решили вернуть на здание медуниверситета профиль Иосифа Сталина, который был оттуда демонтирован более 60 лет назад. Об этом сообщает портал V1.ru.

Работы по возвращению на фасад здания образа политика уже начались. Согласно проекту, во время реставрации университету также вернут исторические оконные и дверные проемы, заменят белые пластиковые окна на окна с ламинацией «под дерево», металлические двери — на дубовые, снимут внешние блоки кондиционеров, а также воссоздадут утраченную балюстраду ограждения кровли и очистят стены от многолетней копоти.

«Одной из частей реставрации стало возвращение на фасад облика Иосифа Сталина, который до 1961 года стоял в ряд с профилями Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина со стороны Аллеи Героев», — отмечает портал.

Архитектор Сергей Сена, который отвечал за документацию реставрационных работ, уточнил, что полноценный барельеф Сталина создан не будет. Вместо него появится узнаваемый силуэт головы политика под цвет фасада университета. Его дополнит табличка с фото барельефа до 1961 года.

21 июля неизвестный при помощи кувалды повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину в подмосковном городе Звенигород. Монументы были установлены в городе незаконно: бюст Сталина появился на Советской улице летом 2023, его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». Власти установку не согласовывали и обещали перенести памятник в место, где будет создана «Аллея Славы». Глава общественного движения «Наш Звенигород» Максим Сорокин сообщил, что «симпатичный» бюст Сталина постараются восстановить.

Ранее правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя.