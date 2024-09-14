Суд арестовал имущество экс-замначальника налоговой инспекции Москвы по делу о взятках

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгения Цоя, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности об имуществе не сообщаются.

14 сентября бывшему заместителю начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгению Цою были предъявлены обвинения сразу в 24 эпизодах получения взяток в период с 2015 по 2017 год. Обвиняемый не признал вину ни по одному из эпизодов, однако изъявил желание давать показания.

Свидетели и второй фигурант дела — бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 9 Дарья Ситарова — подтвердили, что Цой брал взятки. В отличие от экс-замначальника, Ситарова признала вину в 24 эпизодах взяточничества.

Евгения Цоя поместили под стражу. Дарью Ситарову суд решил направить под домашний арест.

Ранее по делу о взяточничестве был арестован бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.