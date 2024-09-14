Мирный житель села Челбурды в Херсонской области ранен при обстреле ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины был ранен житель села Челбурды Алешкинского округа.

«В результате обстрела в селе Челбурде Алешкинского МО ранен 52-летний местный житель», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что пострадавший был госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Сальдо рассказал, что всего ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по жилым кварталам 11 населенных пунктов региона. Есть ущерб только частное коммунальное и государственное имущество, но серьезных разрушений инфраструктуры — нет.

По данным источника РИА Новости, 14 сентября вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел девяти населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области.

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки войск «Днепр» ударили по живой силе Вооруженных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее российские войска нанесли удар по крыше торгово-развлекательного центра в Херсоне, которую ВСУ использовали для запуска дронов.