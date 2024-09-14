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В Северной Осетии задержали министра труда Алину Айдарову

МВД: министра труда Северной Осетии задержали по делу о превышении полномочий

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Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В заявлении уточняется, что в отношении ряда должностных лиц регионального министерства труда и социального развития было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Их заподозрили в сговоре с целью нарушения закона при заключении государственных контрактов.

По информации следствия, в период с января 2022 года по май 2023 года фигуранты заключили с одной компанией 53 соглашения на поставку товаров на общую сумму более 35 млн рублей. При этом во время выбора фирмы для сотрудничества чиновники не применили конкурентные способы определения поставщика.

«Руководитель министерства труда и социального развития <...> задержана на 48 часов», — подчеркнули в пресс-службе.

13 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что Алину Айдарову обвинили в превышении должностных полномочий. Как он отметил, в случае подтверждения факта противоправных действий все ответственные лица должны будут понести наказание.

Ранее в Красноярском крае задержали начальника тыла института МВД РФ по подозрению в коррупции.

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