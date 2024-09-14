В Башкирии двое детей играли с огнем и сожгли два дома и шесть сараев

В Калтасинском районе Башкирии из-за детской шалости с огнем сгорели два сельских дома и шесть надворных построек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В селе Краснохолмский Калтасинского района огнеборцы потушили крупный пожар, полностью выгорели два частных дома и шесть надворных построек. Прибывшим огнеборцам удалось локализовать горение на площади 200 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость. Местная жительница приехала к своим родителям с семью детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар.

До этого сообщалось, что в Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в доме. Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. Ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу, троих сотрудники МЧС спасли.

Ранее в Марий Эл ребенок устроил пожар в квартире и чуть не задохнулся в дыму вместе с сестрой.