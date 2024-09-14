На складе в Твери вспыхнул крупный пожар

В Твери на улице Серебряковская Пристань вспыхнул пожар на складе. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Кадры с крупным пожаром опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Тверь и Тверская Область». В небе над складом был виден столб черного дыма.

Огонь тушили 17 пожарных, задействовав шесть единиц техники. С момента первого сообщения о возгорании до полной ликвидации огня прошло примерно 20 минут.

Информации о причинах пожара, а также о пострадавших на данный момент нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также 12 сентября сообщалось о пожаре в Воронежской области, где загорелась сухая трава возле садоводческих товариществ «Дорожник» и «Березка». К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров. Пламя тушили 19 расчетов, а шесть поливомоечных машин были заняты в подвозе воды.

Ранее на Московском коксогазовом заводе произошел пожар.