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Пьяный житель Украины стрелял по полицейским и попал в своего товарища

Нетрезвый водитель обстрелял ночью полицейских на Украине

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npu.gov.ua

Нетрезвый мужчина обстрелял из автомата Калашникова полицейских в Хмельницкой области Украины, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент случился около часа ночи в селе Олешин. Полицейские остановили автомобиль местного жителя для проверки. В ходе освидетельствования выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения — 1,27 промилле.

На мужчину составили протокол, и он отправился домой, чтобы решить вопрос со своим транспортом. При этом его товарищ остался в салоне.

Позже он вернулся к полицейским с автоматом Калашникова и начал по ним стрелять. Сотрудники полиции открыли ответный огонь и вызвали подмогу. В итоге стрелка, который выпустил из оружия 60 пуль, задержали.

В ходе перестрелки нетрезвый водитель ранил полицейского и своего пассажира. Их госпитализировали. Сотрудник ведомства находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, пули повредили два служебных автомобиля и машину злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

До этого двое военных на Украине расстреляли полицейских на блокпосту и скрылись. Позже их задержали.

Ранее украинские военнослужащие открыли огонь по своим сослуживцам.

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