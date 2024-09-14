В МИД РФ прокомментировали введение санкций США против российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиасаммите БРИКС заявила, что новые санкции США против российских СМИ являются ничем не обоснованным нападением на свободу слова, а сама ситуация - экстраординарна. Ее слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, российские СМИ в Соединенных Штатах, на уровне корпораций и в личном качестве, подверглись настоящей террористической информационной атаке.

«Сегодня ситуация экстраординарная. <…> Помимо тех чудовищных, ничем не обоснованных заявлений политического характера, которые вчера прозвучали из Вашингтона в отношении СМИ, параллельно с этим идет и физическая агрессия в отношении журналистов», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что новые санкции являются «нападением на свободу слова».

Медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Об этом накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его данным, в RT было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. «Не зря прожила жизнь», прокомментировала ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.