Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали введение санкций США против российских СМИ

Захарова назвала введение санкций США против СМИ РФ экстраординарной ситуацией

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиасаммите БРИКС заявила, что новые санкции США против российских СМИ являются ничем не обоснованным нападением на свободу слова, а сама ситуация - экстраординарна. Ее слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, российские СМИ в Соединенных Штатах, на уровне корпораций и в личном качестве, подверглись настоящей террористической информационной атаке.

«Сегодня ситуация экстраординарная. <…> Помимо тех чудовищных, ничем не обоснованных заявлений политического характера, которые вчера прозвучали из Вашингтона в отношении СМИ, параллельно с этим идет и физическая агрессия в отношении журналистов», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что новые санкции являются «нападением на свободу слова».

Медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Об этом накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его данным, в RT было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. «Не зря прожила жизнь», прокомментировала ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.

Ранее журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами