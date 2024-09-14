Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти четверо мужчин бензопилами разнесли магазин

В Ленобласти задержали четверых мужчин, разгромивших магазин бензопилами

close
Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти четверо мужчин ворвались в магазин и разгромили торговый зал бензопилами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 сентября в магазине в деревне Агалатово. В помещение торговой точки вошли четверо неизвестных мужчин, на глазах у продавцов и других покупателей они с помощью двух бензопил разгромили витрины и скрылись.

В тот же вечер сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых, ими оказались трое пьяных жителей Выборга в возрасте 17-18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Пермском крае женщина разгромила магазин, понадкусывала торты и облилась кефиром. Россиянка зашла в помещение торговой точки, украла мороженое, скинула товары с полки и скрылась. Однако через два часа она вернулась и устроила в магазине погром, попутно надкусывая торты, обливаясь кефиром и попивая коктейли. На кадрах с места происшествия видно множество разбитых бутылок и раскиданных по полу товаров.

Ранее Росгвардия в Улан-Удэ задержала надкусывателя бананов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами