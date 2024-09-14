В Ленобласти четверо мужчин бензопилами разнесли магазин

Во Всеволожском районе Ленобласти четверо мужчин ворвались в магазин и разгромили торговый зал бензопилами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 сентября в магазине в деревне Агалатово. В помещение торговой точки вошли четверо неизвестных мужчин, на глазах у продавцов и других покупателей они с помощью двух бензопил разгромили витрины и скрылись.

В тот же вечер сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых, ими оказались трое пьяных жителей Выборга в возрасте 17-18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Пермском крае женщина разгромила магазин, понадкусывала торты и облилась кефиром. Россиянка зашла в помещение торговой точки, украла мороженое, скинула товары с полки и скрылась. Однако через два часа она вернулась и устроила в магазине погром, попутно надкусывая торты, обливаясь кефиром и попивая коктейли. На кадрах с места происшествия видно множество разбитых бутылок и раскиданных по полу товаров.

Ранее Росгвардия в Улан-Удэ задержала надкусывателя бананов.