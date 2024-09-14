Пользователи Wildberries пожаловались на ошибочную отмену заказов

Часть пользователей маркетплейса Wildberries пожаловались на отмену их заказов раньше обозначенных сроков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

«Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов», — говорится в заявлении.

Представители компании добавили, что в ближайшее время статусы ошибочно отмененных заказов будут обновлены и исправлены на корректные. Тогда у клиентов появится возможность забрать купленные товары по уже привычной схеме.

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — уточнили в пресс-службе.

5 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук приняла участие в сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов». Она прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Во время мероприятия предприниматель рассказала, что в скором времени на маркетплейсе появится площадка для продажи услуг. Однако другие подробности бизнесмен пока раскрывать не стала.

Ранее аналитики выяснили, какой стартовый капитал требуется предпринимателям для выхода на маркетплейсы.